Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay bakıma muhtaç bireyler için maaş ödemesi gerçekleştiriyor. Söz konusu maaş ise illere göre bir sıralamayla hesaplara yatırılıyor. Peki, evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

20 Eylül Salı evde bakım parası yattı mı? Hangi illerde evde bakım maaşları yattı?

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara gönderiliyor. e-Devlet ya da bankanız üzerinden maaşın hesabınıza ulaşıp ulaşmadığını öğrenebilirsiniz.

Evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılıp yatırılmadığını e devlet üzerinden kontrol etmeniz mümkün. e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.

Kim evde bakım maaşı alabilir?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.