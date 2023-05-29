  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Burada ilk defa böyle bir manzara var" dedi! Mansur Yavaş'a tepki: Ankara'yı ihmal etti

Necmettin Batırel'den dolar ve Mehmet Şimşek kulisi! Herkesi şaşırtan bir gelişme olacak

Tesettürlü kadınları hedef alan Doktor Özgün Kaleoğlu soruşturma başlatılınca R'ye taktı!

Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı orada olacak! NATO'dan dev tatbikat: BAE, Japonya, Almanya, Amerika, Yunanistan...

Dünyaca ünlü şirketten Milli Muharip Uçak için Türkiye'ye flaş teklif

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'e isyan: Bundan sonra ne Ankara’yı alırsınız ne İstanbul’u

Z kuşağı, Kemal'in tabutunu kaldırdı

Türk Yetkili duyurdu! Rus basınının gözü Türkiye'de: Ruslar Başkan Erdoğan’ın yeniden seçilmesini nasıl gördü?

Bankada, yastık altında altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten çok ama çok önemli uyarı: Konut alacaklara peşinat uyarısı, olay tahmini

Seçim sonuçlarına ilişkin flaş gelişme
Gündem 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 20:47:00 -
20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmeni kurtardı. Hareket halindeyken durdurulan lastik bottaki 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulan lastik botta 20 düzensiz göçmen tespit etti.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

104 düzensiz göçmen kurtarıldı
104 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

104 düzensiz göçmen kurtarıldı

59 düzensiz göçmen kurtarıldı
59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Gündem

59 düzensiz göçmen kurtarıldı

19 düzensiz göçmen yakalandı
19 düzensiz göçmen yakalandı

Aktüel

19 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yerel

Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

107 düzensiz göçmen gözaltına alındı
107 düzensiz göçmen gözaltına alındı

Dünya

107 düzensiz göçmen gözaltına alındı

21 düzensiz göçmen kurtarıldı
21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aktüel

21 düzensiz göçmen kurtarıldı

179 düzensiz göçmen yakalandı
179 düzensiz göçmen yakalandı

Aktüel

179 düzensiz göçmen yakalandı

10 düzensiz göçmen yakalandı
10 düzensiz göçmen yakalandı

Gündem

10 düzensiz göçmen yakalandı

46 düzensiz göçmen kurtarıldı
46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Gündem

46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23