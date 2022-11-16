20 bin TL’ye Mercedes sahibi olun

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilanla nitelikleri belirtilen 14 adet aracın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 22.11.2022 tarih ve saat 10:00’da başlamak üzere, hizasında belirtilen tahmini bedeller üzerinden Uzunköprü Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Uzunköprü Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girenler, satışa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.

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