20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 MEB sözleşmeli öğretmen atama tercih tarihi
Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı. Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de sözleşmeli öğretmen atama tercih tarihleri merak ediliyor. Peki sözlemeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak? 20 bin öğretmen ataması tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemlerine ilişkin detaylar.
20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde alımı yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi işliyor. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da tarihleri arasında yapıldıSözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları merak ediliyordu. sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden veya PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden öğrenebilecek.
17 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavın sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı. Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.
20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?
Covid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapılmıştı. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında gerçekleştirilmişti. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de açıklayacak.