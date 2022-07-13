20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB öğretmen alımı sözlü sınav merkezleri ne zaman seçilecek?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu. Peki öğretmen ataması başvuruları ne zaman? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru tarihleri ne zaman başlayacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

MEB öğretmen alımı sözlü sınav merkezleri ne zaman tercih edilecek? Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin Sözleşmeli Öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını söyledi. Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alınacak.

20 bin öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman?

20 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek, sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak. 29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak. 17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.

20 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman?

20 bin öğretmen atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak. Temmuz 2022 MEB Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusu için tıklayın