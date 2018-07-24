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20 bin öğretmenin atama sonuçları bugün açıklanıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen ataması bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi. Sonuçlar saat 13.00'ten itibaren öğrenebilecek.

24 Temmuz 2018 Salı 10:22
20 bin öğretmenin atama sonuçları bugün açıklanıyor!

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un da katıldığı atama töreni saat 10.00’da başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen ataması bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi. Atama sonuçları saat 13:00'ten itibaren MEB’in http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.

BAKAN SELÇUK: HEYECANINIZIN FARKINDAYIM

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk düzenlenen törende şunları söyledi:

"Öğretmenlik bilgelik gösteren bir meslek. Bunu çocukla paylaşmazsak bu kuru bilgi olur. Aslolan bilginin görgüye dönüşmesidir. Benim öğretmen arkadaşlarımdan ricam şudur. Hepiniz okullarınıza gideceksiniz, derslerinize başlayacaksınız. Derslerinize başlamadan önce bir şeye dikkat edin lütfen. Bütün çocukların gözüne gözünüz değmeden derse başlamayın. Ve lütfen onların gözünden kalbine akan bir şeyler olduğunu hissedin. O zaman sizin öğretmenliğiniz başlamıştır. Eğer sadece bilgi paylaşımıyla derse başlarsanız, bilin ki siz hiçbir zaman onların öğretmeni olmayacaksınız. Devlet tarafından atanan resmi kişi olacaksınız. Benim bu bağlamda söyleyeceğim çok şey var ama heyecanınızın farkındayım. Öğrencilerinizi muhakkak suretle ayırmayın. Onları ayırırsanız gökteki yıldızları ayırmış olursunuz.

21'nci yüzyılın beklentisine cevap vermemiz çok mühim. Örneğin Çin'deki üstün zekalı sayısı neredeyse Türkiye'nin nüfusu kadar. Öğretmenlik mesleği fedakarlık mesleği. Öğretmenin her zaman huzursuz olması lazım. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Yeni yönetim sisteminin inşası bağlamında hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olmanın heyecanını yaşıyorum.

Ama emin olun ben sizin yerinizde olmayı çok isterdim. Sizin yapacağınız işlerle ilgili olarak bizim güvencemiz sizsiniz. Ben sadece ve sadece Türkiye'deki tüm öğretmenlere güvenerek bunu söylüyorum. Eğer çocuklarımız için bir şey yapacaksak, işbirliğine gireceksek hep beraber bunu tutup kaldırmamız lazım.

 

Bu sene 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirebiliyoruz. Umut güzel bir şeydir. Ama umut tacirliği iyi bir şey değildir. Bu konuyla ilgili ne gerekiyorsa, her türlü enerjimizi sarf edip gereken sonuçlara ulaşmayı diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun inşallah."

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:22
  1. MEB
  2. Öğretmen
  3. Atama
  4. Sonuçlar
  5. Açıklama

YORUM YAZ

  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu1 sa önce
    O atayacağınız insanların kaçında öğretmenlik liyakati var zannediyorsunuz? Yazık! Çok yazık oyalamayın avutmayın milletin çocuklarını. Yazık oluyor genç beyinlere ve ülkenin geleceğine.
  • Yunus16Yunus162 sa önce
    ÖĞRETMEN VE İMAM KALİTEMİZ YÜKSELDİĞİNDE O ZAMAN SORUNLARIMIZIN ÇOĞU HALLOLUR. TOPLUM DÜZELİR. BİRDE DEVLETİMİZ ÇOCUKLARIMIZI 5 YAŞINDA EĞİTMEYE BAŞLAMALI VATAN MİLLET DEVLET SEVGİSİ SAYGISI. PARTİCİLİK OLMADAN!!!!JAPONLAR ÖYLE YAPIYOR. TBMM DEN HEYET GİTSİN JAPONLAR NASIL ÇOCUK YETİŞTİRİYOR ARAŞTIRSIN? ÜNİVERSİTEDEN HOCALAR TEZ HAZIRLASIN? MARMARA DEPREMİNDE YAĞMA HIRSIZLIK OLUYOR? TUSUNAMİDE BİR EKMEK İÇİN KM.LERCE KUYRUK OLUYOR??
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