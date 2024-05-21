20 bin öğretmen için başvurular başladı

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak. Adaylar, ön başvurularını, “ilkatama.meb.gov.tr” adresindeki elektronik başvuru formunu doldurarak yapacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar, sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Başvuracak adayların, 2023’te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında, KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120’den 50 ve üzerinde puan alması gerekecek. Sözlü sınava girmek için başvurusu onaylananlardan belirlenen puan türlerinin sonuçlarına göre, her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav giriş belgeleri, 1 Haziran’da Bakanlığın internet sitesinden yayımlanacak ve adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini bu adresten e-Devlet şifreleriyle alabilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.