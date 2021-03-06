20 bin öğretmen ataması için başvurular 15-26 Mart’ta

Yeni öğretmen atamasında takvim belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 19 bin 960 sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart’ta ön başvurular alınacak.



Adayların sözlü sınava gireceği merkezler 3 Mayıs’ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.



Sonuçlar 8 Temmuz’da ilan edilecek. Sınavda başarılı olanlar 1 ile 6 Eylül tarihleri arasında atama tercihlerini yapacak. Atama sonuçları, 8 Eylül’de ilan edilecek.