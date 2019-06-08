20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler

Esed ve müttefiklerinin mayıs ayı başından beri saldırılarını yoğunlaştırdığı Hama kırsalında muhalif gruplar püskürtme harekâtı başlattı. Hama kuzeyini rejim ordusu ve İran destekli terörist gruplardan temizleme amacıyla başlatılan harekâta 20 binden fazla muhalif savaşçı katılıyor. Vatan Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa, şok baskınlarla rejim cephesine büyük bozgun yaşattıklarını söyledi. ‘Dahr el-İdvan’ (Saldırganları Yenmek) ismi verdikleri operasyonun 6 Haziran günü topluca kılınan ikindi namazı sonrası başladığını ve başarıyla sürdüğünü kaydeden Mustafa, rejim güçlerince geçtiğimiz ay işgal edilen Kefer Hud, Tel Mellah, Kurnaz, Hamamiyat, Celme, Cideyd, Şeyh Hadid, Kurkat, Kefer Nebude, Mustariha, Tel Havaş ve Kassabiye yerleşkelerini kurtaracaklarını bildirdi. Operasyona bölgedeki tüm muhalif grupların katıldığını dile getiren Mustafa, Yeni Şafak’a şu bilgileri verdi:

Yüzlerce gönüllü var

“Dahr el-İdvan Harekâtı’na hiçbir gruba dahil olmayan yüzlerce sivil de katılıyor. Aralarında 16-17 yaşında gençler ve 60-70 yaşında ihtiyarlar da var. Bu sivil gönüllüler saldırı riski az olan hatlarda istihdam ediliyor. İdlib geneli, Hama, Lazkiye ve Halep kırsalında verilen mücadele tarihe geçecek bir direniş efsanesidir. Rejimin karada yaşadığı hezimet sonrası Esed ve Rus uçaklarının sivil beldelere bombardımanı arttı. Han Şeyhun’da cuma namazı vakti vurulan Rahman Camii bu duruma en net örnektir. Ancak arkadaşlarımızın maneviyatı en üst düzeyde. Şehit düşen her direnişçinin yerine onlarcası koşuyor. Bizim gidecek hiçbir yerimiz kalmadı ve son kale düşmeyecek.”

Taarruz sürüyor

Savaşı cephe hattında takip eden gazetecilerden Enes Maravi, Hama’da hastanelerin rejim yaralılarıyla dolup taştığını söyledi. Yeni Şafak’ın konuştuğu Maravi, operasyonun ilk günü 250’den fazla Esed askeri ve İran destekli militanın öldüğünü, 380’i aşkın yaralının da bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti. Maravi, perşembe ve cuma günü yaşanan çatışmalarda ölen ve yaralananlar arasında Rus askerlerinin de bulunduğunu kaydetti. Bölge hakimiyeti açısından kritik öneme sahip Tel Mellah kasabasının muhalifler tarafından ele geçirilmesi sonrası Rus uçakları 22, Esed hava unsurları ise 71 hava saldırısı gerçekleştirdi. Esed askerleri, Şebbiha milisleri, İran destekli teröristler ve Rus özel birliklerle muhalif gruplar arasında çatışmalar Kurnaz ve Hammamiyet bölgelerinde yoğunlaştı. Muhalif cephe, çatışmalarda 27 şehit verdiklerini 60 savaşçının da yaralandığı bilgisini paylaştı. Muhaliflerin tekrar ele geçirdiği yerleşim yeri sayısı şimdilik 8’e ulaştı. Rejim ordusu, askerlerin cephe hattından kaçmalarını önleme amacıyla “Geri çekilen kurşuna dizilecek” anonsu yapıyor.

Ruslar oradan çekildi

Tel Mellah hattının muhaliflere geçmesi sonrası Hama kuzey kırsalında Rus 5. Kolordu mensuplarının bulunduğu karargâh boşaltıldı. Kaynaklar, Breydic Rus Üssü’nde konuşlu 70’ten fazla Rus askerinin perşembe gece yarısından itibaren bölgeyi tank, top bataryası ve füze rampalarıyla birlikte terk ettiğini bildirdi. Muhalifler ayrıca, operasyonun ‘Dahr el-İdvan’ isimli ilk aşamasının bittiğini, bugünden sonra Feth’ül Mübin isimli ikinci aşamanın başladığını kaydetti. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri de Suriye’deki askeri üslere komando takviyesi yaptı. Mehmetçiği taşıyan zırhlı araç konvoylarından biri daha dün Hatay’dan geçerek Suriye’ye intikal etti.

(Yeni Şafak)