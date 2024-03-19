20 Bin Kişiyi İstihdam Ederek, 2 Milyar Dolar İhracat Sağlayacak! Batı Anadolu Serbest Bölgesi kapılarını açtı

İzmir’in Bergama İlçesi Aşağıkırıklar Köyü’nde 2.5 milyon metrekare alan üzerine kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesinin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bölgenin serbest bölgecilikte çok büyük deneyimi olan ESBAŞ’ın hissedarı olduğu BASBAŞ tarafından işletilecek olmasının önemine değindi. Batı Anadolu Serbest Bölgesini Çanakkale deniz zaferinin yıl dönümü olan 18 Mart’ta açmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eken Bakan Bolat, “Batı Anadolu Serbest Bölgesinde 1 yada 2 yıl içerisinde fabrikaların hepsi tamamlanmış olacak ve çevreye duyarlı yatırımlarla, yenilenebilir enerjinin tam ortasında olduğumuz bu güzel belde, Bergama’da ülkemizin ekonomisine ihracat eve istihdam olarak çok büyük katkı sağlayacak” diye konuştu. Türkiye’nin 18 serbest bölgesinde şimdiye kadar 7.5 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ve bu bölgelerin 100 bin kişilik istihdam sağladığını aktaran Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, şöyle konuştu: “ 2 bin 111 firma serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ve bunların 548 yabancı firmalardır. Serbest bölgelerdeki istihdamın aşağı yukarı yüzde 20’sini ESBAŞ sağlamakta. Bu açıdan Batı Anadolu Serbest Bölgesinin de başarılı olacağını inanıyoruz. Buraya da yabancı firmalar büyük ilgi gösterecek. Limanlar çok yakın.”

Bakan Bolat: “Türkiye ekonomisinde bir yıldız gibi parlayacak”

Ticaret Bakanı Prf. Dr. Ömer Bolat, serbest bölgelerde 12 milyar 700 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, bu miktarın bu yıl da yüzde 10 civarında arttığını belirterek, “ Geçen yıl 18 serbest bölgenin ülkemiz ekonomisine kattığı ticaret hacmi 31 milyar dolardır. Bunun yüzde 35’i ihracat geliri olarak elde edildi. Serbest bölgelerde yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi temel hedefimizdir. Bugün açılışı yapılan Batı Anadolu Serbest Bölgesi tam kapasiteye ulaştığında 20 bin civarında istihdama katkısı olacak. Bu da yaklaşık 100 bin nüfusun aş iş kazanması anlamına geliyor. 4 milyar dolar civarında ticaret, 2 milyar doları ihracat olmak üzere ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak, Türkiye ekonomisinde bir yıldız gibi parlayacak. Burada oluşacak yatırım, istihdam, ihracat ve döviz ile Kuzey Ege’nin, İzmir’in ekonomisi güçlenecek. Yakında buraya çok yakın bir serbest bölgenin daha kuruluşunun müjdesini vereceğiz” diye konuştu.

İlk Yıl 500 Kişi, ikinci yıl Bin Kişi İstihdam Edilecek

Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (BASBAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Dr. Faruk Güler de, bölgenin Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünün kutlandığı 18 Mart’a açıldığına vurgu yaparak, “BASBAŞ, böyle bir günde ve Türkiye yüzyılında, ülkemizin çok daha büyük hedeflere ulaşması için sorumluluk alarak, ülkemizin ekonomik kalkınması ve toplumsal refahı için daha fazla yatırım çekmeye ve yüksek teknoloji transferi sağlamaya odaklanmıştır” dedi.

Yaklaşık 2.5 milyon metrekare büyüklüğündeki arazi üzerine kurulan Bölgenin tamamlandığında, 20 bin kişiyi istihdam ederek, yıllık 4 milyar doların üzerinde ticaret, 2 milyar doların üzerinde de ihracat sağlayacağını aktaran Dr. Faruk Güler, BASBAŞ olarak bölgeye daha çok yüksek katma değer ve istihdam yaratan sektörleri çekerek ekonomiye maksimum fayda sağlayacaklarını belirterek, “ 2024 yılında yapılmakta olan fabrikaların devreye alınmasıyla ihracatımız 20 milyon dolar yaratacağımız istihdam 500 kişi olacaktır. Günümüz itibarıyla ruhsat alan yatırımcılarımızın faaliyete geçmesiyle 2025 yılı sonunda 70 milyon dolar ihracat gerçekleştirip 1000 kişiye istihdam sağlayacağız” dedi.

“Gelişmeler Bergama’nın İl olmasını sağlayacak”

Hedef yatırımcılarının katma değeri yüksek ürünlerini karayolu ve deniz yolu ile Avrupa’ya ve dünyanın özellikle zengin ülkelerine ihraç edecek firmalar olacağını belirten Dr. Faruk Güler, “Batı Anadolu Serbest Bölgesi tam kapasiteye ulaştığında, dolaylı işlerle birlikte yaklaşık 200 bin kişiye iş ve aş kapısı olacak, burada adım adım büyük bir istihdam sağlanacak. Batı Anadolu Serbest Bölgesi sağlayacağı ekonomik canlılıkla Bergama, Kınık ve Dikili’de ekonomik hayatı hızla canlandıracak, bölgenin çehresini değiştirecektir. Bu gelişmeler, kaçınılmaz olarak bölgesinin en önemli çekim merkezi olan Bergama’nın il olmasını sağlayacaktır.”

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Dr. Faruk Güler, 2016 yılında yeni bir serbest bölge kurmak için yaptıkları fizibilite çalışmaları sonucunda limanlara yakınlığı ve Avrupa’ya karayoluyla ulaşım kolaylığı sağlayan lojistik avantajları ile ön palana çıkan Bergama’da yatırım kararı aldıklarını söyledi. Batı Anadolu Serbest Bölgesinde katma değeri yüksek ürünler üreterek, dünya pazarlarına ihraç edecek firmaların yatırım yapacağını aktaran Dr. Faruk Güler, “Bu firmalar hammaddelerini de Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden yine karayolu ve deniz yolu ile getirecekler. Bergama’dan Kuzey Ege Otoyolu ile İzmir’e ulaşmak zaman olarak çok kısa. Bergama’dan, İstanbul-İzmir Otoyolu ile Soma üzerinden Balıkesir’e Bursa’ya, Kocaeli’ne, İstanbul’a ulaşmak zaman ve mesafe olarak çok kısa. Bergama’dan Tekirdağ’a, Çorlu’ya Çanakkale Köprüsü ve bağlantılı otoyolları ile ulaşmak çok kısa. Bergama’dan Çanakkale Köprüsü ile Edirne’ye ve gümrük kapılarımıza ulaşmak çok kısa. Bergama’ya, Türkiye’nin en gelişmiş limanlarından olan Nemrut limanları çok yakın. Lojistik açıdan tüm bu ihtiyaçların karşılandığı yer işte burası; tarihte de dünyanın en önemli şehirlerinden birisi olan Bergama’dır” diye konuştu.

5G Altyapısına Sahip İlk Serbest Bölge Olacak

Dr. Güler, Türkiye’de, serbest bölgeler içinde 5G altyapısına sahip ilk bölge olarak sürdürülebilir ve çevre dostu bir anlayışı benimsediklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Bölgenin 1,5 milyon metrekarelik ilk etabında 30 yıllık ihtiyacımızı görecek şekilde altyapıyı tamamlamış bulunuyoruz. Hedef yatırımcılar için nitelikli ara eleman bulmak çok önemli. BASBAŞ olarak, Bergama’daki iş gücünü, bölgeye gelecek yatırım çeşidine uygun olarak daha vasıflı hale getirmek için buradaki 2 meslek yüksek okulu ve 10 teknik meslek lisesi ile birlikte 2 yıldır projeler yürütüyoruz. Geçen yıl 80 öğrenciyle başlattığımız mentorluk eğitimini bu yıl da devam ettiriyoruz. Bu öğrencilerimizi geliştirdiğimiz müfredata uygun olarak çalışma hayatına hazırlıyoruz. İddia ediyorum; burada yatırım yapacak şirketler ara elaman sıkıntısı çekmeyecek. Önceden hazırlayacağımız eğitim programlarından geçecek meslek lisesi ve meslek yüksek okulu mezunlarımızı yatırımcılarımız için biz hazır edeceğiz.”

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ da, 30 ilçe arasında İzmir’in en büyük ilçesi olan Bergama’nın Bakırçay Havzasının en büyük tarımsal üretim merkezi olduğunu vurgulayarak, “Batı Anadolu Serbest Bölgesine, Ticaret bakanlarımız Mehmet Muş ve Prof. Dr. Ömer Bolat ile Cumhurbaşkanımız inandılar ve onların emeği ile projeyi bugün hayata geçirebiliyoruz” diye konuştu.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ise, sanayi alanların son derece az olduğu bir dönemde, lojistik avantajları son derece fazla olan bir bölgede yeni yatırım alanının oluşturulmasının önemine işaret etti.