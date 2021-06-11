20 bin kişilik istihdam müjdesi!

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Konuşmasında yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey hakkında bilgi veren Kotil, “100 yıldır helikopter yapan bir şirket gibi Gökbey, hiçbir sıkıntı çıkarmadan uçuşunu yaptı. Şimdi, Jandarma Genel Komutanlığı’na teslimata hazırlanıyor. Bu kapsamda, 1 yıl içerisinde toplamda 3 tane helikopter teslimi yapacağız. Gökbey, kendi klasında şu an dünyadaki en iyi helikopter. Firma olarak, şu an dünya klasındayız ve ilk 5’e giren helikopter firması olmak istiyoruz” dedi.

“İstihdamı 20 bin kişiye çıkaracağız”

Temel Kotil, “Şu an firma olarak, şirkette 4 bin mühendisi geçtik, 5 bin mühendise doğru gidiyoruz. Bunun yanında, 1500 teknisyen ve 500 de uzman ekleyerek 10 bine geldik. İnşallah 20 bin kişiye çıkaracağız. Mühendis sayımız da 4 binden 10 bine gidiyor” ifadelerini kullandı.

