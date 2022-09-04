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Dünya 20 bin arı soktu! Bakın şimdi ne durumda
Dünya

20 bin arı soktu! Bakın şimdi ne durumda

Bahçesindeki ağacın dallarını keserken arıların saldırısına uğrayan Austin Bellamy adlı Amerikalı genç, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 10:00:00 -
20 bin arı soktu! Bakın şimdi ne durumda

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Austin Bellamy, bahçesindeki ağaç dallarını keserken arıların saldırısına uğradı.

20 bin arı tarafından sokulan Bellamy, helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İki gün boyunca komada kalan Bellamy, önceki gün uyandı. Solunum problemleri çektiği ifade edilen Amerikalı gencin; hayati tehlikeyi atlattığı, vücudundaki şişliklerin ise zaman içerisinde ineceği kaydedildi.

Öte yandan, yapılan tetkikler sonunda; saldırı anında Bellamy'nin 30'dan fazla arıyı yuttuğu tespit edildi.

KAYNAK: HABER7

 

 

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