  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Öcalan'ın oğlu açıkladı: Babam hareket yetisini kaybetti!
Kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı
İstanbul'da denizde ceset bulundu
Lübnan’a 20 milyon dolarlık yardım! O ülke açıkladı
Spor 2 yıllık sözleşme imzaladılar! Transfer duyuruldu
Spor

2 yıllık sözleşme imzaladılar! Transfer duyuruldu

Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 18:30:00 -
2 yıllık sözleşme imzaladılar! Transfer duyuruldu

Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Jimmy Durmaz, geçen sezon Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giymişti. Deneyimli futbolcu, kırmızı-siyahlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 3 gole imza atmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay