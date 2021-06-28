2 yıllık bölümler taban puanları 2021 TYT önlisans başarı sırası 2 yıllık bölümü puanları, başarı sırası, kontenjanları 2021

YKS 2021 sınavının ilk oturumu TYT 27 Haziran Cumartesi günü, AYT ise 27 Haziran Pazar günü tamamlandı. 2021 YKS sınavının tamlanmasından sonra ÖSYM 2021 YKS TYT AYT soru ve cevaplarını açıkladı. Üniversite sınavına giren adaylar tahmini puanlarını hesap ederek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri mi tercih edeceklerini merak etmeye başladı. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile 2 yıllık bölümleri tercih ederken, 180 puan ve üzeri alalar ise 4 yıllık bölümleri tercih edecekler. Peki 2 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı? 2 yıllık üniversite bölüm başarı sıralaması kaç? İşte 2 yıllık bölümü puanları, başarı sırası, kontenjanları 2021.

2 Yıllık bölümler Taban Puanları, 2 yıllık en iyi bölümler, 2 Yıllık bölümler Taban Puanları 2020, 2 Yıllık Bölümler 2021, 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları 2021, 2 Yıllık bölümler TYT, 2 yıllık bölümler Nelerdir, 2 Yıllık bölümler sağlık puanları YKS sınavına giren adaylarca sorgulanmaya başlandı.

2 yıllık bölümler kaç puanla tercih edilir?

YKS sonuçları 4 Ağustos 2021’de yayımlanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Tercih dönemiyle birlikte yayımlanacak kılavuzda okulların kontenjanları, en düşük-en yüksek puan ve başarı sıralaması bilgileri yer alacak. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.

2 yıllık bölümleri taban puanları

2 yıllık üniversite bölüm taban puanları için tıklayın