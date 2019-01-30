2 yıl önce kapatılmıştı! O havalimanı tekrar uçuşa açılıyor 2 yıl önce uçuşa kapatılan Siirt Havalimanı, test uçuşlarının tamamlanmasının ardından bu ay içerisinde hizmete açılıyor.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, teknik altyapı, pist uzatma ve iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı havalimanında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait uçağın test uçuşlarını izledi. Siirt Havalimanı Müdürü Necati Algül ve görevli pilotlardan bilgi alan Atik, daha sonra basın mensuplarıyla test uçuşuna katıldı. Atik, 2 yıl önce uçuşa kapatılan havalimanına, test uçuşlarının tamamlanmasının hemen ardından bu ay içerisinde Türk Hava Yollarının sefer düzenleyeceğini kaydetti.

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