2 yaşındaki Ömer ablasından yapılan ilik nakliyle hayata tutundu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde lösemi ve lenf bezi kanseri nedeniyle tedavi gören 2 yaşındaki çocuğa ilik nakli yapıldı.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Farabi Hastanesi Çocuk Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi'ne Ağrı'dan getirilen 2 yaşındaki Ömer Asaf Çelik'e, ablasından alınan kemik iliğinin başarılı bir operasyonla nakledildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ünite sorumlusu Doç. Dr. Ayşenur Bahadır, Çelik ailesinin, çocuklarının solunum şikayeti üzerine hastaneye başvurduğunu, yapılan değerlendirmede hastaya lenf bezi kanseri tanısını koyduklarını aktardı.

Hastada 4 ay sonra akut miyeloid lösemi kan kanseri hastalığının da oldukça ciddi bir türünün geliştiğini belirten Bahadır, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla hem lenf hem de kan kanseri olan hastamıza, tekrardan daha yoğun bir tedaviye başladık. Tedavinin devamında bu hastaya kemik iliği nakli yapılması gerekiyordu çünkü yüksek riskli bir hastaydı. Yaptığımız değerlendirmede, hastanın ablasının nakil için tam uyumlu olduğunu gördük ve hastamızı kemik iliği nakli için hazırlamaya başladık. Hastamıza yaklaşık bir ay önce, başarılı bir şekilde 17 yaşındaki ablasından kök hücre toplayarak kemik iliği nakli yaptık."

Bahadır, nakil sürecinin oldukça başarılı geçtiğini, hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getirerek, "Bu hasta, aynı zamanda ilk hastamız oldu. Hastalarımız, bizde kemik iliği nakli yapılamadığı için İstanbul, Ankara gibi uzak şehirlere gitmek zorunda kalıyordu. Hem maddi hem de manevi olarak oldukça zor koşullarla karşılaşıyorlardı. Burada kemik iliği nakli yapınca hastamız hem şifasına kavuştu hem de hastamızın ailesi çok uzak yerlere gitmenin külfetinden kurtulmuş oldu." dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Pınar Reis ise hastanın kontrollerinin devam edeceğini belirterek, "İlk 6 ay çok önemli, birinci yıl önemli. Zaman geçtikçe artık bünye, yeni kemik iliği ile birlikte hayatına iyice adapte olarak yaşamaya devam edecek inşallah. Bu hastalıktan da ömür boyu kurtulmuş olacak. Tabii nakil süreci için temennimiz budur." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik'in ablası Hatice Çelik, umutlarını kestikleri bir dönemde sağlık ekibinin kendilerine umut olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim tereddütlerimiz vardı. 'Olsun mu, olmasın mı, nasıl olacak?' Ama ekibi görünce, 'Bundan daha iyisi olamaz.' dedik. Çok memnunuz. Henüz bir senemiz dolmadan hemen hemen bütün hastalığını atlattı. Şu an her şey gayet iyi. Çok mutluyuz. Bu duyguları kelimelere dökmek çok zor. Gerçekten çok kötü bir süreçti. Allah kimseye yaşatmasın. Hemşireler olsun, doktorlar olsun, titizlikle çalıştılar. Allah hepsinden razı olsun."

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erol Erduran, ünitenin kurulması için çok uğraş verdiklerini belirterek, Doğu Anadolu dahil olmak üzere son zamanlarda 11 şehre hitap eden bir bölge hastanesi olduklarını vurguladı.

Son zamanlarda Gürcistan'dan da hastaların gelmeye başladığına işaret eden Erduran, "Çok geniş bir yelpaze içerisinde, çocukların takip ve tedavisini burada yürütmekteyiz. Bu işe vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Mekanımız uygun, şu an 4 yataklı bir ünitemiz ve 4 hastaya aynı anda nakil yapacak potansiyelimiz var." ifadesini kullandı.