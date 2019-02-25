2 yaşındaki kızıyla birlikte ortadan kayboldu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan ve eşinin boşanmak istediği Elif Kuru (26), yanına 2 yaşındaki kızını da alarak, 3 gün önce evinden ayrıldı. İskender Çakır, bunalıma girdiğini belirttiği kızı Elif'ten cuma gününden beri haber alamadığını söyleyerek, görenlerden polise haber vermesini istedi.



Gölyaka'da oturan Elif Kuru, iddiaya göre, 22 Şubat Cuma günü kızını da yanına alıp, evinden ayrıldı. Ailesi, 28 Şubat Perşembe günü eşinin açtığı boşanma davası olduğu öğrenilen genç kadından bir daha haber alamadı.

İskender Çakır, bunalıma girdiğini belirttiği kızı Elif'i görenlerden polise haber vermesini isteyerek, "Kızım Elif, 2 yaşındaki torunumu da yanına alarak evi terk etti. 4 günden bu yana kayıplar. Kızım epilepsi hastası. Kızım evden çıkarken, ilaçlarını almadığı gibi kullanmadığı zaman kendisini kaybediyor. Jandarmaya aynı gün başvurdum. Bugün de Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptım. Ayrıca Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne gittim. Onlar da kızımı arayacağını söyledi. Kocası terk etti, bunalıma girdi. Zaten hasta olduğu için olayları iyi idrak edemedi. Boşanma mahkemesi vardı. Görenler, duyanlar Allah rızası için bize ulaşsınlar" dedi.