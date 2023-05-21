2 yaşındaki kız çocuğundan acı haber geldi! İsyan ettiren alçaklık

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Çaycuma ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde yaşandı. 18 Mayıs günü önceden tanıştığı M.Ö. adlı kadının evine giden F.S. geceyi birlikte geçirdi.

Ertesi gün anne M.Ö. yanına 8 yaşındaki kızını alarak markete gitti. İddiaya göre, bu sırada evde 2 yaşındaki kızları N.Ö. ise telefondan video izlerken F.S. küçük kıza nitelikli cinsel saldırıda bulundu.

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Bayılınca kafasını duvara vurdu

Küçük kız bayılınca kendine gelmesi için başını defalarca duvara vurdu. Yaşananların ardından küçük kız bayılınca, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye de gelen F.S., bebeğin "Nöbet geçirdiğini" söyledi.

Doktor kontrolü sonrasında F.S. tarafından kızın nitelikli cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıkınca yakalandı.

2 yaşındaki N.Ö, kaldırıldığı Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İfadesinde küçük kıza yaptıklarını ve tüm suçunu itiraf eden F.S. "Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Öldürmeye Teşebbüs", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne M.Ö. de gözaltına alınırken, 8 yaşındaki diğer kızı R.Ö. devlet korumasına alındı.