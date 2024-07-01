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Yerel 2 yaşındaki çocuk otoparkta unutuldu!
Yerel

2 yaşındaki çocuk otoparkta unutuldu!

Yeniakit Publisher
2024-07-01 23:20:00 -

Samsun'da bir aile, 2 yaşındaki çocuklarını otoparkta unuttu.

Samsun'da 2 yaşındaki bir çocuk, belediyenin otoparkında unutuldu.

Olay, Cumhuriyet Meydanı kapalı otoparkında geldi. Görevliler otopark içerisinde gezen bir çocuk fark etti. Çocuğun yanında kimse olmayınca ailesi arandı. Çocuğun ailesini bulamayan otopark görevlileri durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çocuğu teslim aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çocuk, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

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