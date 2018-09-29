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2 yaşındaki çocuk 3. kattan beton zemine çakıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki Ramazan M., hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesiyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 16:44
2 yaşındaki çocuk 3. kattan beton zemine çakıldı

Olay, Bursa İnegöl Kemalpaşa Mahallesi Örnek Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katında oturan Ramiz ve Fatma M. çiftinin oğulları Ramazan, oyun oynarken koltuğun üzerine çıkıp pencereden sarktı. Bu sırada dengesini kaybeden minik Ramazan, sokağa, beton zemine düştü.

Ramazan M., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minik Ramazan, buradaki ilk müdahalesinin ardından da beyin kanaması şüphesiyle, dedesi Erol M.nin kucağında, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 16:44
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. 2 yaşındaki bebek betona çakıldı
  4. 3'üncü kattan düştü

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