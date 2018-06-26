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2 yaşındaki çocuk 11. kattan yere düştü

Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bir apartmanın 11. katından çimen zemine düşen 2 yaşındaki çocuk ağır şekilde yaralandı.

26 Haziran 2018 Salı 21:22
2 yaşındaki çocuk 11. kattan yere düştü

Çukurçayır mahallesi Ak Life-3 Sitesi C Blok 11. katta oturan Emine ve Ali Keleş çiftinin 2 yaşındaki çocukları Ömer Asaf Keleş henüz bilinmeyen bir nedenle evin balkonundaki cam pencerelerden aşağıya sarkarak düştü. Olayda Ömer Asaf Keleş ağır şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşlar emen 2 yaşındaki çocuğu önce yakındaki Yavuz Selim Kemik Hastanesi’ne kaldırırken, minik çocuk buradan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu belirtilen minik Ömer Asaf’ın balkondan düştüğü sırada evde annesinin olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 21:22
  1. trabzon
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