2 yandaş kafa kafaya çarpıştı

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Türkiye’nin farklı noktalarında peş peşe çıkan orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alındı. Yangınların devam ettiği noktalarda, ekiplerin kahramanca mücadelesi devam ediyor.

Bugün İstanbul’da da çıkan yangınlar nedeniyle İstanbul Valiliği önemli bir karar alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da ormanlara giriş çıkışlar tamamen yasaklandı.

Yasak kararı, yangın endişesi yaşayan vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Ancak muhalifler bu konuda da kendileriyle çelişti.

AK Parti düşmanlığı yapmak için her konuyu değerlendirmeye çalışan CHP yandaşı iki isim; sözde gazeteci Zafer Arapkirli ve çakma sanatçı Orhan Aydın, ‘kafa kafaya çarpıştı.’

Zafer Arapkirli yasak kararını eleştirirken, Orhan Aydın İstanbul ormanlarına girişin yasaklanmasını destekledi, yasakların tüm ülkeye yayılması gerektiğini savundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Zafer Arapkirli, “Ormanı kapatmak? İstanbul Valiliği ormanları kapatma kararı almış. Ege'ye, Güney sahillerine ya da yazlık eve kaçamayan yoksulun tek hafta sonu kaçamağı seçeneği ormandır. Polis, jandarma ve zabıta ile sıkı "mangal denetimi" yapmayı neden denemiyorsunuz? Kolaya kaçmayın!..” ifadelerini kullandı.

Orhan Aydın ise, “Bağırıyoruz duyun! Bütün yurtta ormanlarımıza giriş çıkışları yasaklayın.” paylaşımında bulundu.