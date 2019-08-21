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"2 ya da 3 oyuncu daha alacağız"

- Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak:"Transfer tamamlanmadı. Çok oyuncu kaybettik, dolayısıyla bu oyuncuların yerine yenilerini koymamız lazım. Sanki çok transfer yapıldı gibi görünüyor ama ancak bu eksiği kapatıyoruz. Daha da kapatamadık"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:38
"2 ya da 3 oyuncu daha alacağız"

BOLU (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörü Giray Bulak, takım için transferlerin süreceğini belirterek, "Belki 2 ya da 3 oyuncu daha alacağız." dedi.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Bulak, Osmanlıspor maçından ders çıkarılması gerektiğini ifade ederek, "Zaman içerisinde 1-2 bölgemiz var, oraları tamamladığımızda daha iyi bir takım olacağız. Bunun beklentisi içerisindeyiz. İlk maç diye çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama bu hafta cuma günü daha iyi bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. Hem sonuç anlamında hem de oyun anlamında." diye konuştu.

Bulak, taraftar desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak, 23 Ağustos'ta oynayacakları Adana Demirspor maçını kazanmak istediklerini kaydetti. Bunu yapacak güçleri olduğunu anlatan Bulak, "Oyuncularım her geçen gün üzerine katarak geliyorlar. Bunun bilincindeler. Osmanlıspor maçının ertesi günü çalışmaya başladık çünkü ikinci maçın zamanı kısaydı. Çalışmalarımız bugüne kadar sağlıklı geldi, inşallah bu maçta istediğimiz sonucu alacağız." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarına da değinen Bulak, şöyle devam etti:

"Transfer tamamlanmadı. Çok oyuncu kaybettik dolayısıyla bu oyuncuların yerine yenilerini koymamız lazım. Sanki çok transfer yapıldı gibi görünüyor ama ancak bu eksiği kapatıyoruz. Daha da kapatamadık. Belki 2 ya da 3 oyuncu daha alacağız. Takıma, gelişime açık oyuncular kattık. Lisansı olmayan bazı oyuncuların lisansları geldi. Bu maçta onları da oynatabiliriz."

Bulak, takıma ivme kazandıracak tempo istediğini belirterek, oyunculara bu yönde mesajlar vereceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:38
  1. Adana Demirspor
  2. Boluspor
  3. Giray Bulak
  4. Osmanlıspor

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