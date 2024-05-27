  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Koç rakibini kızdıracak! FETÖ’nün içeri attığı Aziz Yıldırım’a ‘FETÖ’cü iması

Arap ülkeleri Türkiye'nin elinden kapmaya başladı! Yetkili isim kötü haberi verdi

Fatih Erbakan büyük bir tehlike atlattı! Tam anlamıyla manidar, işin arkasından bakın ne çıktı

Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı

CHP yine ekmekle oynuyor İşçi kıyımında şaşkına çeviren bahane

Galatasaray’ın yıldızından taraftara şok sözler! Size yazıklar olsun!

“Kınama ile oyalanmayın” diyen Bahçeli: İslam ülkeleri ayaklansın!

Laikçi teşhircilik mide bulandırdı ‘Cumhuriyet kadını’ diye dona kadar soydular

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Filistin'e destek! Adamsın Ziyech

Yunanistan 'Ankara birliklerini kaydırdı' diyerek duyurdu: Türkiye KC-135'ler ile o ülkeyi vuracak
Dünya 2 ülke anlaştı! Nükleer enerji santrali için yeni rezerv alanları: Özbekistan'da inşa edecek ilan edildi! İmkanı sunacak
Dünya

2 ülke anlaştı! Nükleer enerji santrali için yeni rezerv alanları: Özbekistan'da inşa edecek ilan edildi! İmkanı sunacak

Yeniakit Publisher
2024-05-27 22:29:00 - 2024-05-28 02:03:57
2 ülke anlaştı! Nükleer enerji santrali için yeni rezerv alanları: Özbekistan'da inşa edecek ilan edildi! İmkanı sunacak

Rusya ile Özbekistan arasında nükleer enerji işine giriş imkanı sağlayan ülke Özbekistan'da düşük kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Özbekistan’ı “stratejik ortak ve müttefik” olarak tanımlayarak, “Ekonomik bağlarımızdaki büyüme çok etkileyici. Ticaret hacmimiz geçen yıl yaklaşık yüzde 30 arttı.” dedi.

Rusya’nın Özbekistan’a doğrudan yatırımlarının 10 milyar dolara ulaştığını aktaran Putin, Rus sermayesine sahip 3 bin şirketin de Özbekistan’da faaliyet gösterdiğini söyledi.

Mirziyoyev ise Putin’in “tarihi” bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, “Ziyaret, ülkelerimiz arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinde yeni bir çağın başlangıcını müjdelemektedir.” dedi.

Rus petrol, petrol ürünü ve doğal gazının Özbekistan’a sevkiyatını artırmaya yönelik anlaşmalar imzalandığını dile getiren Mirziyoyev, Özbekistan doğal gaz iletim altyapısının da geliştirileceğini kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Orta Asya’nın ilk nükleer santrali
Kremlin’den ziyarete ilişkin yapılan açıklamada da taraflar arasındaki görüşmelerin ardından değeri 20 milyar dolara yaklaşan çeşitli anlaşmaların imzalandığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, imzalanan anlaşmalar arasında, Rusya’nın Özbekistan’da düşük kapasiteli nükleer enerji santrali inşa etmesi de bulunuyor. Gerçekleşmesi halinde Orta Asya’nın ilk nükleer santrali olacak proje için başka detay paylaşılmadı.

İki ülke, savunma, terörle mücadele ve teknoloji paylaşımı konularında da anlaşmalar imzaladı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23