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Dünya 2 Türk Mühendis Dünyada Yankı Yaptı: Savaş Uçakları İçin Yapay Zeka Geliştirdiler!
Dünya

2 Türk Mühendis Dünyada Yankı Yaptı: Savaş Uçakları İçin Yapay Zeka Geliştirdiler!

Yeniakit Publisher
2024-07-22 22:56:00 - 2024-07-22 23:24:58
2 Türk Mühendis Dünyada Yankı Yaptı: Savaş Uçakları İçin Yapay Zeka Geliştirdiler!

İngiltere'nin savunma devi BAE Systems'te çalışan Türk mühendisler Emre Saldıran ve Mevlüt Uzun, savaş uçakları için dikkat çekici bir yapay zeka geliştirdi.

Saldıran, Cranfield Üniversitesi'nde yapay zeka üzerine eğitim alarak bu alandaki bilgilerini projelerine entegre etti. Uzun ise yapay zekanın uzun öğrenme süreçlerini vurguluyor.

Saldıran ve Uzun, jetlerin it dalaşı yapay zekalarını geliştirerek pilotlara savaşta stratejik bilgi sunmayı amaçlıyor. Bu yapay zeka, simülasyonları daha gerçekçi hale getirip pilotların kararlarını iyileştirmelerine yardımcı oluyor.

Uzun, yapay zekanın pilotların bilgi yükünü hafifletmeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Yapay zeka, hangi hareketlerin yapılması gerektiği ve ne zaman hızlanıp yavaşlanacağı konusunda pilotlara tavsiyeler veriyor.

Teknoloji, savaş uçaklarının performansını artırabilirken, gerçek savaş koşullarındaki etkinliği hakkında kesin bilgi bulunmuyor. Saldıran ve Uzun'un geliştirdiği yapay zeka, pilot eğitimleri ve simülasyonlar için önemli bir araç olabilir.
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