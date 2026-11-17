2 torbacıya 20 yıl verildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bartın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 şüpheli toplam 20 yıl hapis cezası aldı.
Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçuna ilişkin davada, sanık Ç.F.'nin 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL adli para cezası ile cezalandırılarak, hükmen tutuklanmasına karar verildi.
Aynı duruşmada sanık E.G. ise 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin TL adli para cezası ile cezalandırılırken, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.