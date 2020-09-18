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Gündem 2 ton 600 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
Gündem

2 ton 600 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan operasyonda satışa hazır olarak paketlenmiş 2 ton 600 kilogram sahte çamaşır deterjanı ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:03:00 -
2 ton 600 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi’nde bulunan bir depoya sahte deterjan operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda sahte olarak üretildiği belirlenen ve satışa hazır olarak paketlenmiş olan 2 ton 600 kilogram sahte çamaşır deterjanı ele geçirildi. Baskın yapılan adreste bulunan sahte deterjanların tanınmış bir markanın etiketiyle paketli olarak dağıtıma hazır bekletilmesi ise dikkat çekti.

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Yorumlar

memleketim

böyle halkın sağlığıyla oynayanlara toplu ölüme yaralamaya hastalığa sebebiyetten ömür boyu hapis verilmeli
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