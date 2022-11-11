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Gündem 2 terörist öldürüldü
Gündem

2 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 2 terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 10:14:00 -
2 terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde, taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde, huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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