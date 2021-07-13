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2 terörist daha öldürüldü
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Gündem

2 terörist daha öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist daha öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 10:42:00 - 2021-07-13 11:01:36
2 terörist daha öldürüldü

Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'yı hava harekatları ile etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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