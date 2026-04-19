2 suç makinesi rezidansta enselendi

İstanbul'da 2024 yılından bu yana aranan ve 'kasten öldürmek', 'kasten yaralama', 'uyuşturucu ticareti', 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından toplam 16 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası olan firari Abdulsamet U.'nun sık sık ev değiştirdiği ve en son kaldığı rezidans tespit edildi. Belirlenen adrese Özel Harekat Polislerinin de katıldı bir operasyon düzenlendi. Baskında, firari hükümlü Abdulsamet U. ile onu sakladığı iddia edilen arkadaşı Yakup Ş. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Yakup Ş.'nin 2017 yılında meydana gelen 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 'ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma', 'taşıma ve bulundurma' suçlarından hakkında 16 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu ayrıca 5 ayrı UYAP araması olduğu belirlendi.