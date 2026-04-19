Havluları sakın banyoda saklamayın çünkü... Küf, kötü koku ve öyle şeyler var ki....
Havluları sakın banyoda saklamayın tavsiyeleri art arda geliyor.
Havluları banyoda saklamak çoğu kişi için pratik bir alışkanlık olsa da uzmanlara göre bu her zaman en doğru tercih değil. Temizlik uzmanları, özellikle fazla havluların banyoda tutulmasının bazı riskler taşıdığına dikkat çekiyor.
Havluların banyoda el altında olması her ne kadar hayatı kolaylaştırsa da, aslında bu alışkanlık hijyen açısından tehlikeli olabilir.
Günlük kullanılan havluların banyoda asılı durmasının normal olduğunu belirten uzmanlar, bu havluların her kullanım sonrası tamamen kuruyabilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca hijyen açısından havluların 7 ila 10 günde bir yıkanması öneriliyor.
Ancak yedek havlular için aynı durum geçerli değil. Uzmanlara göre banyo, nemli yapısı nedeniyle havlular için ideal bir saklama alanı değil. Bu ortam, küf oluşumuna, kötü kokulara ve bakteri üremesine zemin hazırlayabiliyor. Özellikle sifon çekildiğinde havaya yayılan bakterilerin havlulara bulaşma riski de bulunuyor.
Bunun yanı sıra, temiz havlular banyoda uzun süre kaldığında buhar nedeniyle nem çekebiliyor. Bu durum hem havlunun yapısını zayıflatıyor hem de mikroorganizmaların çoğalmasına yol açabiliyor. Uzmanlar, mümkünse yedek havluların kuru ve havalandırılan alanlarda, örneğin bir çamaşır dolabında saklanmasını öneriyor. Eğer banyoda saklamak zorundaysanız, kapalı dolap kullanmak, ortamı iyi havalandırmak ve nemi azaltmak için kapıyı aralık bırakmak gibi önlemler alınması gerektiği belirtiliyor.
