2 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اُذِنَ لِلَّذٖينَ يُقَاتَلُونَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُواؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدٖيرٌۙ

اَلَّذٖينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّٓا اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللّٰهُؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِــعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فٖيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثٖيراًؕ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزٖيزٌ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



"Saldırıya uğrayanlara zulme mâruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kādirdir."



"Onlar sırf “Rabbimiz Allah’tır” dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah’ın, insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler -ki oralarda Allah’ın adı çokça anılır- yıkılır giderdi.



Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak yardım edecektir.



Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir."



(Hac Suresi, 39-40) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Her günahın Allah tarafından bağışlanması umulur; ancak kafir olarak ölen adamın ve bir de kasden bilerek bir mümini öldüren kimsenin günahı affedilmez..."



Kaynak: Ebû Dâvud, Fiten, 6; Nesâî, Tahrîm, 1





GÜNÜN SÖZÜ:



"Kafirlere vadedilmiş toprak cehennemdir."











ÖNE ÇIKAN VİDEO