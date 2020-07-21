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Teknoloji

2 saatte sonuç verebilen test kiti geliştirildi

Bilim insanları, 2 saatte sonuç verebilen düşük maliyetli yeni bir koronavirüs test kiti geliştirdiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 05:03:00 -
2 saatte sonuç verebilen test kiti geliştirildi

Singapurlu bilim insanları, yeni tip koronavirüsün tespitinde işlem süresini 4 saatten 2 saate kadar düşürebilen düşük maliyetli yeni bir test kiti geliştirdiklerini duyurdu.

DSO Ulusal Laboratuvarları ortaklığında geliştirilen ve 'Resolute' ismi verilen doğru standart polimeraz zincirleme reaksiyonu test kitinin salgın süresince tedariki sınırlı olan bileşenleri daha az kullanarak hem hammaddeden hem de zamandan tasarruf ettiği ve standart PCR test kitlerine yakın bir maaliyette olduğu belirtildi.

Geliştirilen yeni test kiti ile birlikte durumu acil olan hastalara gerekli tıbbi müdahalelerin daha hızlı bir şekilde sağlanması amaçlanıyor.

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