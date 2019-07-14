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2 römorkör eşlik etti! 399 metrelik dev, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

‘MSC İstanbul’ isimli 399 metre uzunluğundaki dev kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

14 Temmuz 2019 Pazar 16:32
2 römorkör eşlik etti! 399 metrelik dev, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Süveyş Kanalı'ndan Yarımca Limanı'na giden 399 metre uzunluğundaki dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Süveyş Kanalı'ndan yola çıkan ‘MSC İstanbul’ isimli gemi, 36 millik boğaz yolculuğunu yaklaşık 4 saatte tamamladı. Gemiye boğaz geçişi sırasında 2 adet Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkör de refakat etti. Dev konteyner gemisinin Yarımca Limanı'na doğru seferi sürüyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:32
  1. Süveyş Kanalı
  2. Yarımca Limanı
  3. Çanakkale Boğazı
  4. MSC İstanbul
  5. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
  6. konteyner gemisi
  7. römorkör

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