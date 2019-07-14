2 römorkör eşlik etti! 399 metrelik dev, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
‘MSC İstanbul’ isimli 399 metre uzunluğundaki dev kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.14 Temmuz 2019 Pazar 16:32
Süveyş Kanalı'ndan Yarımca Limanı'na giden 399 metre uzunluğundaki dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Süveyş Kanalı'ndan yola çıkan ‘MSC İstanbul’ isimli gemi, 36 millik boğaz yolculuğunu yaklaşık 4 saatte tamamladı. Gemiye boğaz geçişi sırasında 2 adet Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkör de refakat etti. Dev konteyner gemisinin Yarımca Limanı'na doğru seferi sürüyor.
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