  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk savunma sanayisinden dev adım: Asya pazarında değer kazandı! Ülkeler Türkiye'nin kapısı çaldı

Siyonistlerden savaş ilanı gibi saldırı! Tuğgeneral öldürüldü

Türkiye seçim tarihinde görülmemiş olay! Temizlik görevlisi seçimlerin bittiğini düşünüp oyları çöpe attı

Rus gazeteciden çarpıcı iddia! Moskova'daki terör saldırısında Ermeni izi

Emekli Tümamiral 'Bu çok tehlikeli' diyerek duyurdu: Türkiye'nin etrafını sardılar

MHP kazandı! AK Parti seçim sonuçlarına itiraz etti

Yeniden Refah'ın kaybedenleri! Suat kılıç, Doğan Aydal ve Mehmet Altınöz...

Türkiye'den İsrail açıklaması: En büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır

Sadece 3 oy olan parti tarihe geçti

Türk bankası ünlü AVM'nin satılmasını istedi! Dev AVM satılıyor, tam anlamıyla herkes şaşkın
İSLAM 2 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

2 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-04-02 06:10:00 - 2024-04-02 06:12:17
2 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (2 Nisan 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



وَمَٓا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصٖيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدٖيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثٖيرٍؕ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir; kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar."

(Şûrâ Suresi - 30)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:

(Musibet kelimesi “istenmeyen, kötü durumlar, felâketler” anlamına gelir. İnsanın başına gelen her musibetin kendi yapıp ettikleri yüzünden olduğu belirtilirken, gerek evrendeki fiziksel ve sosyal yasaları görmezden gelmesi ve gerekli önlemleri almaması, gerekse Allah’a isyan teşkil eden davranışlarda bulunması sebebiyle dünyada karşılaştığı sıkıntı, acı ve felâketlerin kendi kusurunun bir sonucu olduğuna dikkat etmesi istenmektedir. Fakat başka âyetlerde hatırlatıldığı üzere bütün insanlar kusurlarının tamamından dolayı dünyada bire bir cezalandırılmış olsa dünya altüst olurdu; işte âyetin devamında yüce Allah’ın bunların birçoğunu affettiği, başka bazı âyetlerde de nihaî hüküm ve cezanın âhirete ertelendiği ifade edilmiştir.

Sabırlarının sınanması, ruhen olgunlaşmalarına, sevap ve yüksek mertebe elde etmelerine yahut günahlarının bağışlanmasına vesile kılınması gibi sebeplerle, kusuru ve günahı olmadığı halde bazı insanların sıkıntı ve felâketlere mâruz bırakılabildiğini gösteren âyet ve hadislerde ise (bk. Zemahşerî, III, 405; Süleyman Uludağ, “Belâ”, DİA, V, 380), burada belirtildiği anlamda yani son tahlilde o kişinin aleyhine sayılabilecek, gerçekten “kötü” olarak nitelenebilecek bir durum söz konusu olmadığı için, onları burada kastedilen “musibet”in kapsamı dışında düşünmek uygun olur. Bu noktaya açıklık getirmek amacıyla birçok müfessir burada sadece günahkârlara hitap edildiği yorumunu yapmıştır (Zemahşerî, III, 405; Beyzâvî, V, 412-413). Muhammed Esed ise muhtemelen aynı kaygı ile yani Kur’an’ın diğer ifadeleri ve İslâmî öğretilerle çelişmeyen bir izah olması için buradaki musibeti öteki dünyada karşılaşılacak felâketler şeklinde yorumlamıştır (II, 989, 990).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 752
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)  

"İnsanı, -ailesi, malı, kendi nefsi, çocukları ve komşusu yüzünden maruz kaldığı fitneye karşı- oruç, namaz, sadaka (iyiliği tavsiye edip, kötülüklerden sakındırmak) gibi ibadetler korur, kefaret olur."

Kaynak: Buhari, Savm 3; Müslim, Fiten 26

GÜNÜN SÖZÜ:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23