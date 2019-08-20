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2 milyonluk Diyarbakır'da 100 kişi toplayamadılar! HDP’nin skandal çağrısı karşılık bulmadı

Diyarbakır, Van ve Mardin'de belediye başkanlarının yerine kayyım atanmasından sonra yurt genelinde provokatörler sahneye çıktı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın eylem çağrısı ise Diyarbakırlılardan karşılık bulmadı.

20 Ağustos 2019 Salı 15:11
2 milyonluk Diyarbakır'da 100 kişi toplayamadılar! HDP’nin skandal çağrısı karşılık bulmadı

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınarak yerine kayyım atanmasından sonra sahneye provokatörler çıktı.

Provokatörler yurt genelinde sahneye çıktı

HDP yandaşları İstanbul Taksim Meydanı ile Ankara Sakarya Caddesi, İzmir, Mardin ve Diyarbakır'da gösteri yapmak istedi. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'daki eylemlerde bazı HDP'li milletvekilleri de vardı. Gösteriler emniyet güçlerinin müdahalesi ile engellendi.

Diyarbakır'da destek bulamadılar!

Bu arada HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın çağrısı halktan karşılık bulmadı. HDPKK'lılar 2 milyonluk Diyarbakır'da 100 kişi bile toplayamadı. Yeterli kalabalığı toplayamayan HDP'liler aralarında yaşlıların da olduğu kadın ve çocukları ön saflarda tuttu. Polis Diyarbakır'daki eylemelere de geçit vermedi.

Bu arada Diyarbakır Emniyet'i kayyım atanmasından bir gün önce düzenlediği operasyonda PKK yandaşı olduğu düşünülen 200'ye yakın kişiyi gözaltına almıştı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:11
  1. İstanbul Taksim Meydanı
  2. Ankara Sakarya Caddesi
  3. İzmir
  4. Mardin
  5. Diyarbakır
  6. Van
  7. kayyım

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