2 milyon vaka incelendi: Aşı mı, koronavirüs mü daha riskli?

İsrail'de 2 milyon vakayı kapsayan bir koronavirüs araştırması yapıldı. New England Journal of Medicine tarafından yapılan araştırmada, koronavirüsün etkileri ile koronavirüs aşısının yan etkileri karşılaştırıldı.

Aşı mı koronavirüs mü kalbe daha zararlı?

İsrail'de uygulanan Pfizer-BioNTech aşısı baz alınarak yapılan çalışmada, aşı ile, koronavirüsün kalbe zararları araştırıldı. Buna göre; koronavirüs aşısının kalp iltihabı, şişmiş lenf düğümleri ve zona riskini az miktarda artırdığı belirtilirken, Kovid-19'un ise kalp iltihabı riskini daha da artırdığı ayrıca kan pıhtılaşması, kalp krizi ve diğer ölümcül rahatsızlıkların riskini yükselttiği belirtildi.

Aşının yan etkileri

"Aşının yan etkileri yüksek risk taşımıyor." denilen araştırma sonucunda, "Bir toplu aşılama ortamında yapılan bu çalışmada, Pfizer-BioNTech aşısının incelenen yan etkileri, araştırmaya katılanların büyük kısmında, yüksek bir risk sonucu oluşturmadı." ifadeleri kullanıldı.

Araştırma ile ilgili konuşan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi Başkanı Dr. Grace Lee, şunları söyledi:

"Messenger RNA (mRNA) aşıları, miyokardit ile ilişkili olabilir ancak aynı zamanda miyokardit, akut böbrek hasarı, aritmi ve tromboembolik hastalık vakalarını da önleyebilir. Bu riskleri karşılaştırmanın anahtarı bireysel bir kişi için SARS-CoV-2 enfeksiyonu riskine bağlıdır ve bu risk yere ve zamana göre değişebilir."