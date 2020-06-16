2 milyon öğrenci EBA TV derslerini TV+’ta izledi

Film kanallarından spor kanallarına, belgesellerden çocuk içeriklerine binlerce içerik sunan TV+, bu dönemde seyircilerine başka dünyanın kapılarını araladı. Eğitimlerine evlerinden online olarak devam eden öğrenciler ise TV+ üzerinden EBA TV’den takip etti. 2 milyon öğrenci, eğitimlerini aksatmamak için EBA TV’den derslerini izledi. Turkcell’in öğrenciler için mart ayından itibaren tanımladığı GB hediyeleri sayesinde öğrenciler, derslerini kesintisiz ve hızlı bir şekilde takip etme şansı buldu. EBA TV kanalları arasında ise TRT EBA TV İlkokul kanalı, ortaokul ve lise kanallarına göre daha çok izlendi. Türkiye’nin TV+’ı en çok takip eden illeri arasında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır, Bursa, Konya, Denizli, Antalya ve Gaziantep yer aldı.