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Yaşam 2 milyon lira değerinde... Keban'da bir kez daha görüldü!
Yaşam

2 milyon lira değerinde... Keban'da bir kez daha görüldü!

Tunceli’nin Keban Baraj gölünde ikinci kez görülen Sibirya Mersin Balığı, balıkçıları şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 15:39:00 -
2 milyon lira değerinde... Keban'da bir kez daha görüldü!

Son zamanlarda Keban Baraj Gölünde balıkçıların ağına takılan Sibirya Mersin balığı yeniden görüldü. Sabahın erken saatlerinde göle ağ atan balıkçı Celal Bağ, ağı çıkardığında hiç görmediği bir balığın olduğunu fark etti.

Ağa takılan balığı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Bağ, "Sabah balık avına çıktık. Ağımızı çektiğimizde farklı bir balık ile karşılaştık. Bu balığı görünce ilk önce çok şaşırdım daha önceden farklı arkadaşların da ağına takılmıştı fakat ben ilk defa gördüm. Telefonumla fotoğrafını çektikten sonra balığı, yeniden suya bıraktım” dedi. Sibirya Mersin balığının havyarının 2 milyon liraya kadar alıcı bulduğu biliniyor.

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