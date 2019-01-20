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2 milyon hacı adayından ‘bir çözüm bulun’ çağrısı

Hacca gitmek isteyenlerin sayısı gittikçe artıyor. Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Bu noktada yeni bir düzenlemenin veya kontenjan artırımının yapılması için çalışılması gerekiyor. Diğer çözüm ise bir defaya mahsus olmak üzere Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşülüp kontenjan sınırı olmadan 2 milyon adayın ibadetlerini yapması sağlanmalı ve bu sayı azaltılmalıdır” dedi.

20 Ocak 2019 Pazar 09:16
2 milyon hacı adayından ‘bir çözüm bulun’ çağrısı

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı Hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananlardan kayıt yaptırmayan vatandaşların yerine, illerdeki organizasyon tercihine göre boş kalan kontenjanlara illerin kura sıra numarası gözetilerek kayıtlar 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak. Türkiye’nin 80 bin kontenjanı olmasından dolayı 2 milyona yakın başvuruda sadece 80 bin kişinin hac görevini yerine getirmesi vatandaşları üzüyor.

Kota sınırlaması Hac ibadetini yapacak insanlarda bir endişe doğuruyor” diyen Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Hac başvuruları, 80 bin kişinin kura sistemiyle belirlenmesinden dolayı yıllarca bekleyen vatandaşların sayısıyla beraber 2 milyona dayandı. Diyanet İşleri Başkanlığı daha önce Hac İbadeti için sıra bekleyenlerin 10 yılı dolduran kişileri 11’inci yıllarında kuraya tabi tutmadan direkt gönderiyordu. Bu konunun tekrar gündeme gelmesi ve uygulanması gerekiyor. Şu anda 5 yılı veya 10 yılı dolduran adayların tekrar kuraya girmesi gerekiyor. Kura sisteminde ömürleri boyunca isimleri çıkmayacak adaylar da olabiliyor. Bize de bu konu hakkında gelen birçok şikayet var. Bu noktada yeni bir düzenlemenin veya kontenjan artırımının yapılması gerekiyor. Diğer çözüm ise bir defaya mahsus olmak üzere Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşülüp kontenjan sınırı olmadan 2 milyon adayın ibadetlerini yapması sağlanmalı ve bu sayı azaltılmalıdır. Bunu yeni kayıtların da yığılmadan çözüm getirmesi lazım. Bu endişeli bir durum meydana getiriyor. Diyanet’e karşı bir güvensizlik duygusu oluşmaya başladı. Her gittiğimiz yerde bu konu gündeme getiriliyor” değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 09:16
  1. Ankara
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. Hac kurası
  4. Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir
  5. Hac İbadeti
  6. Suudi Arabistan

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