2 milyon çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen 2 milyon çalışan için eksik bildirilen günleri tamamlama hakkı sağladıklarını duyurdu.
Bakan Işıkhan, sosyal devlet bilinciyle, çalışan sigortalılarımızın yanında olduklarını belirterek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
2 milyon çalışanı ilgilendiriyor
Açıklamada, "Bu kapsamda pandemi döneminde çalışma hayatını ve istihdamı korumak amacıyla oluşturulan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen yaklaşık 2 milyon çalışanımız için eksik bildirilen günlerini tamamlama hakkı sağladık" ifadelerini kullandı.