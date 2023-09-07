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Ekonomi 2 milyon çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması
Ekonomi

2 milyon çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-09-07 20:40:00 -
2 milyon çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen 2 milyon çalışan için eksik bildirilen günleri tamamlama hakkı sağladıklarını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal devlet bilinciyle, çalışan sigortalılarımızın yanında olduklarını belirterek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

2 milyon çalışanı ilgilendiriyor

Açıklamada, "Bu kapsamda pandemi döneminde çalışma hayatını ve istihdamı korumak amacıyla oluşturulan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen yaklaşık 2 milyon çalışanımız için eksik bildirilen günlerini tamamlama hakkı sağladık" ifadelerini kullandı.

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