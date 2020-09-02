2 milyar dolar hedefine emin adımlarla yürüyoruz

Denizlerde av yasağının sona ermesi ve balık mevsiminin başlaması su ürünleri ihracatçılarını da mutlu etti. Geçen sene 80 ülkeye 1 milyar 37 milyon dolarlık satış yapan ihracatçılar, 2021’de bu rakamı daha da yukarıya taşımayı, 2023’te ise 2 milyar dolara çıkartmayı planlıyorlar.

Kıran kırana yarışıyorlar

Yeni bölgelere açılmak ve 7 kıtaya balık yollamak için kıran kırana yarışan su ürünleri sektörü temsilcileri, her platformda “Avrupalı ve Asyalı müşterilerimize yenilerini eklemek için gerekli her adımı atıyoruz, atacağız” ifadesini kullanıyorlar.

Sezon verimli geçecek

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan Vekili Ahmet Tuncay Sagun Yeni Akit’e yaptığı açıklamada 2020-2021 av sezonunun verimli geçeceğini belirtti.

Başarılı grafik sergiliyoruz

Balık bolluğunun ihracata olumlu katkıda bulunacağını vurgulayan Sagun, şunları kaydetti: “İhracatta başarılı bir grafik ortaya koyuyoruz. İhracatta temmuz ayında başlayan artış trendi devam ettiği takdirde 2020’de de 1 milyar dolar hatta 1 milyar 100 milyon dolar barajını aşarız. 2023 hedefimizi erken yakaladık. Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak tayin ettik. Ürünlerimize ilgi yoğun. İhracatta başı çeken çipuramız, levreğimiz ve alabalığımız Avrupa ülkeleri tarafından tercih ediliyor. Orkinosumuz da Japonlarca beğenilerek tüketiliyor. Gelinen aşamada bölge ülkelerden de art arda sipariş geliyor. Bu ülkelere Ürdün’ü, Kuveyt’i ve Katar’ı örnek verebiliriz.”

Sıkıntıların önüne geçildi

Pandeminin ihracata darbe vurduğunu dile getiren Sagun, şöyle devam etti: “Corona virüsü (Covid-19) tehdidi, uçuşların askıya alınmasına neden oldu. Doğal olarak sevkiyatta yavaşlama görüldü, siparişler ise ya ertelendi ya da iptal edildi. Ve ihracatımız, ilk 7 ayda yüzde 10.4 düşerek 605 milyon dolardan 548 milyon dolara geriledi. Son 12 aylık ihracatımız ise yüzde 4.27 daralarak 997 milyon dolardan 956 milyon dolara indi. Şükür ki sıkıntıların önüne geçildi. İnşallah, bir daha böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmayız.” Ayrıca denizlerin palamutla dolu olduğuna işaret eden Sagun, “Bu ürünümüz hem iç hem dış tüketimi rahat bir şekilde karşılayacaktır” diye ekledi.