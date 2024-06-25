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Yerel 2 metrelik yılan nefesleri kesti
Yerel

2 metrelik yılan nefesleri kesti

Yeniakit Publisher
2024-06-25 17:08:00 -
2 metrelik yılan nefesleri kesti

Ağrı Patnos'ta görülen 2 metrelik yılan adeta nefesleri kesti

Patnos'ta yaklaşık 2 metre boyundaki yılan korkuttu.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyü mesire alanında bugün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatan Orhan Çiçek, boyu yaklaşık 2 metre olan bir yılanla karşılaştı.

Çiçek'in fark etmesi üzerine yılan aniden saldırıya geçti. Kendi güvenliğini sağlamak amacıyla hareket eden Çiçek, yılanı etkisiz hale getirdi. Olayın ardından bölge sakinleri büyük bir korku yaşadı.

Bölge halkı, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için daha dikkatli olunması ve yetkililerin gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.

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