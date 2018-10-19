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2 metrelik fil kafası çıkarıldı

Emmilerde 7,4 milyon yıllık 2 metre 40 santimetre boyunda fil kafatası bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, buluntu bölgesine giderek bilgi aldı.

19 Ekim 2018 Cuma 17:37
2 metrelik fil kafası çıkarıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği kazı çalışmalarıyla sadece Anadolu’nun değil dünya doğa tarihine ışık tutacak fosiller ardı ardına çıkarılmaya başlandı. Gömeç ve Taşhan’dan sonra bu kez Emmiler’de 7,4 milyon yıllık 2 metre 40 santim boyunda fil kafatası bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de bu önemli buluntu için kazı bölgesine gitti. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Emmiler bölgesinde bir çobanın ihbarıyla yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceledi. NevşehirHacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan başkanlığındaki kazı ekibini ziyaret eden Başkan Çelik, çalışmalara bizzat iştirak etti. 

"7,4 MİLYON YILLIK"

Prof. Dr. Cesur Pehlevan, kazı çalışmaları devam eden fosilin Anadolu’da bir başka örneği olmadığını belirtti. Kazı heyetine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, “Taşhan’da yapılan kazı çalışmalarının ardından bölgeden yeni ihbarlar, yeni müjdeli haberler gelmeye başladı. Bir sığır çobanının ihbarı üzerine burada kazıya başlandı. 2 metre 40 cm boyunda parçalanmamış fil kafatası çıkarıldı. 7,4 milyon yıl öncesine ait kafatası Kayseri ve Türkiye için çok önemli” dedi.

"BİLİM MERKEZİ'NDE DÜNYA KAMUOYUNA SUNACAĞIZ" 

Yapılan kazılar sonucu çıkarılan fosillerin Bilim Merkezi’nde oluşturulan laboratuvara taşınacağını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Gerekli çalışmaların ardından bu fosilleri Kayseri Bilim Merkezi’nde sergileyeceğiz ve dünya kamuoyuna sunacağız. Bu kazılar şehrimizin marka değeri için çok önemli çalışmalar” diye konuştu. 

Kazı çalışmaları hakkında Prof. Dr. Cesur Pehlevan’dan bilgi alan Başkan Mustafa Çelik, çıkarılan fosillerin adeta ortopedist gibi alçıya alınarak bütün halinde laboratuvara götürüldüğünü ve orada açılıp güçlendirildiğini kaydetti. 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 17:37
  1. Nevşehir
  2. Kayseri
  3. fosiller

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