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Kadın - Aile 2 malzemeyle yatağınız tertemiz
Kadın - Aile

2 malzemeyle yatağınız tertemiz

Yatakları temizlemek de kolay değil. Sonuçta çamaşır makinesine atamıyorsunuz. Size vereceğimiz ipuçlarını takip ederseniz yatağınız ilk aldığınız günkü gibi olacaktır.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 13:18:00 - 2022-06-26 13:22:20
2 malzemeyle yatağınız tertemiz

Herkes çarşaflarını düzenli bir şekilde yıkıyordur. Peki en son ne zaman yatağınızı temizlediniz? Üzerinde çarşaf olsa da yatağınız sandığınızdan daha çabuk kirleniyor.
Ter ve kir çarşaflarınızdan yatağınıza geçiyor.

Yatakları temizlemek de kolay değil. Sonuçta çamaşır makinesine atamıyorsunuz. Size vereceğimiz ipuçlarını takip ederseniz yatağınız ilk aldığınız günkü gibi olacaktır.

Yatakta gizlenen tüm tozlar, bakteriler, kokular, ölü deri hücrelerinden arınmanın yolu

Sağlığımızı doğrudan etkileyen yatağımızı kir, toz, ter, ölü deri hücreleri, bakteriler ve hoş olmayan kokulardan arındırmanın aslında çok kolay bir yolu var. Ve bu yol da karbonattan geçiyor.

Karbonat ile yatak temizleme

Malzemeler:
* 2 su bardağı karbonat
* 4-5 damla uçucu bitki yağı (lavanta yağı gibi)
* Kavanoz
* Süzgeç
* Elektrikli süpürge

Yapılışı:

Karbonat ve uçucu bitkisel yağı kavanozda karıştırın. Lavanta yağı kolayca uyumanıza neden olur. Bu nedenle lavanta yağı seçebilirsiniz. Kavanozun kapağını kapatın ve sallayın. Karbonat ve yağ tamamen karışmalı. Karışımı süzgeç kullanarak yatağa dökün. Şimdi en zor kısmı. Beklemeye koyulun.
Karbonatın yatağınıza sinmesini bekleyin. Elektrikli süpürgeyle, yatağınızın üstündeki karışımı temizleyin. Artık yepyeni bir yatağınız var. Yöntem koltuklarda da işe yarıyor. Her ay yöntemi tekrarlayın. Yatağınız tertemiz kalacaktır.

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