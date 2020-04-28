  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

2 mahallede asfalt yama çalışması yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi yaz sezonu öncesinde bazı noktalarda oluşan asfalt çöküntülerini onarmaya devam ediyor.

2020-04-28 13:03:53 -
2 mahallede asfalt yama çalışması yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi yaz sezonu öncesinde bazı noktalarda oluşan asfalt çöküntülerini onarmaya devam ediyor. Ekipler Koçyazı ve Aziziye Mahalleleri’nde ki noktalarda asfalt yama çalışmasını tamamladı.


Düzce’de bazı noktalarda oluşan asfalt çökmesi veya inşaat alanları için açılan çukurların kapatılmaması sonrasında Düzce Belediyesi ekipleri bölgelerde çalışmalarını sürdürerek asfalt yama çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Koçyazı ve Aziziye Mahallesi’nde açılan çukurlar veya çöken asfalt için yama çalışması gerçekleştirdi. Yetkililerden alınan bilgilere göre il genelinde asfaltlarda çukur olan bölgelerde rotmix çalışması yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı