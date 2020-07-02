2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can ve Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın'dan açıklama: Play-Off ve küme düşme...

Ömer Gülhan Yeniakit.com.tr TFF 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin kalan 6 haftadaki maçların oynanmaması yönündeki talebiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nda görüşme gerçekleştirildi. Federasyon konuyla ilgili yaptığı açıklamada, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in oynatılmamasına karar verdi.

Bazı kulüpler TFF'nin büyük bir yanlıştan döndüğünü kabul ederek pandemi döneminde futbol oynanmasına karşı çıkıyor. Azınlıkta olan diğer kulüpler ise büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek mağdur edildikleri yönünde görüş bildiriyor.

Federasyon liglerin oynanmayacağını açıkladı. Alt tarafta bundan sonra nasıl bir yol izleneceğine yönelik soru işaretleri var. 'Kimi takımlar Play-Off oynanmalı ve ligden düşme bir sezonluğuna kaldırılmalı' derken kimileri ise talimatlara yönelik karar alınması gerektiğini söylüyor.

Futbolumuzun alt tarafında büyük bir yangın alevlenmiş durumda. Ortaya çıkan durumu konuya en yakın olan isimlere sorduk. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Kırklarelispor Başkanı Volkan Can ve Bayrampaşaspor Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın, 'Play-Off mutlaka oynanmalı ve düşme kalkmalı' yönünde görüş bildirdi.

İşte iki önemli ismin açıklamaları:

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Kırklarelispor Başkanı Volkan Can

Liglerin oynanmayacağına yönelik açıklamanın ardından federasyon bize bir toplantı şansı daha verdi. Biz liglerin oynanmaması gerektiğine yönelik fikrimizi yineledik. Toplantıda, lider durumda olan, play-off yarışında olan ve küme düşme hattında bulunan takım yetkilileri vardı. Bizim dediğimiz şey şuydu. Bu liglerin oynanması çok zor. Kısaltılmış bir maç programı ile bu işi bititrelim dedik. TFF Başkanımız Nihat Özdemir de bunu olumlu gördü. Bu 6 maçı oynatmaktan vazgeçti. Son kararı önümüzdeki günlerde kendileri verecekler. Biz liglerin kaderi ile ilgili bir görüş bildirmedik. En hakkaniyetli kararı onların vereceğinden eminiz.

'Play-Off'un oynanmalı'

79 kulübün ıslak imzası var. Bize destek veriyor. Diğer kulüplerde bulundukları durum nedeniyle karara itiraz ediyor. Çünkü kritik durumdalar, aynı durumda ben de olsam aynı itirazı yaparım. Biz hepsine hak veriyoruz. Gerçekten çok kritik bir karar, ince bir konu. Bence çok az maçla da olsa bir Play-Off oynanmalı. Biz buna karışamayız ama bence en hakkaniyetli olan Play-Off'un oynanmasıdır. 10 günde bitirilecek bir program dahilinde bu yapılabilir. Yüzyılda olan bir olay, artık en adil kararı TFF verecektir.

Bayrampaşaspor Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın

Karar doğru bana kalırsa. Burada 18 takım yok. 89 takım var ve haftada 45 maç oynanacak. Uçaklar, otobüsler, gerçekten zor bir durum. TFF oynanması yönünde görüş bildirdi. Sonra bu kararından 4 gün sonra vazgeçti. Şu an içerikle ilgili bir problem var. Ligleri nasıl sonlandıracağına dair bir belirsizlik var. Karar biraz geç alındı. Fakat karar geç oldu ama iyi oldu.

'Ortada çok dedikodu var'

Ortada çok dedikodu var. Talimatlar açık, bunu uygulamak lazım. Çünkü statünün söylediği şeyler var. Verilen karar bu şekilde uygulanırsa az tepki olacaktır. Ama sosyal medyada söylenenler doğruysa ilk ikiler yukarıya çıkartılırsa büyük yanlış olur. Play-Off'u hakeden takımlar var. Biz başından beri herkes hakkını alsın diyoruz. Play-Offlar mutlaka oynansın. 2-5, 2-7 ya da 2-9 yani nasıl olursa, bu sıralama aralıklarında Play-Off oynanmalı. Düşme de kalkmalı. Bu takımlar emek harcadılar. En az maç sayısıyla bu iş tamamlanmalı. Hiç oynanmazsa sıralamadaki takımlar mağdur edilmiş olur. Maalesef ortada dolaşan iddialara uyan başkanlar var. Federasyonun artık durumu çözmesi lazım. Hala sahada çalışan takımlar var. Bu işin bu kadar uzamaması gerekiyor.

'TFF'den özel olarak istedik'

Biz Kulüpler Birliği olarak başından beri küme düşmenin olmamasını söyledik. Bu seneye haiz düşme kaldırılmalı. TFF'ye ise bunun kulüplere bir ödül olacağını ilettik. Çünkü yüzyılda bir ortaya çıkan durum bu.