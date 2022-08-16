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Yerel 2 kişiyi katleden zanlı yakalandı
Yerel

2 kişiyi katleden zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tartıştığı kişiyi ve karısını öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı saklandığı metruk evde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 21:49:00 -
2 kişiyi katleden zanlı yakalandı

İlçe merkezinde bir kahvehanede M.A.U. (37), İ.D. (27) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.A.U, İ.D'yi silahla ağır yaraladı. O sırada kahvede bulunan A.D. (55) de hafif yaralandı.

M.A.U, daha sonra mahalle muhtarlığına sığınan eşi S.U'yu da silahla öldürdü. İ.D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan zanlı, saklandığı metruk binada güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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