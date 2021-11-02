  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık 2 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Sağlık

2 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüsten bugün kaç kişi vefat etti? 2 Kasım Salı gününe ilişkin vaka sayılarının paylaşılıp paylaşılmadığı merak ediliyor. Peki, bugün kaç yeni vaka var? Koronavirüs vaka sayısı güncel | 2 Kasım kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-11-02 21:36:00 -
2 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs salgını başladığından bu yana Sağlık Bakanlığı güncel tabloyu yayımlıyor. Vatandaşlar bu sebeple 2 Kasım’a ilişkin rakamların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, bugün kaç vaka var?

2 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Sağlık Bakanlığı son 24 saate ilişkin verileri paylaştı. 2 Kasım Salı günü 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 837 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,70, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,38 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 663 bin 497 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız yüzde 90’a yakın. İkinci doz oranımız yüzde 79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz" ifadelerini kullandı.

 

12 yaş altı ne zaman aşı olacak? 3 yaş üstü çocuklara korona aşısı yapılacak mı?
12 yaş altı ne zaman aşı olacak? 3 yaş üstü çocuklara korona aşısı yapılacak mı?

Sağlık

12 yaş altı ne zaman aşı olacak? 3 yaş üstü çocuklara korona aşısı yapılacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muz ve pırasa yerseniz... Uzman isim çarpıcı detayı paylaştı
Sağlık

Muz ve pırasa yerseniz... Uzman isim çarpıcı detayı paylaştı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Selin Nur Ünal, hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.
Seküler laikçi yaşam biçimi Asena'yı da pişman ettirdi! Tüm geçmişini sildirdi
Medya

Seküler laikçi yaşam biçimi Asena'yı da pişman ettirdi! Tüm geçmişini sildirdi

Oryantal dansı ile ünlenen ve 2017 yılında evlendikten sonra hayatını değiştiren Asena, seküler-laikçi yaşamından kalan haberlerin evliliğin..
Yıllar sonra ilk kez konuştu! Muhteşem Yüzyıl rezaletinde Meryem Uzerli itirafı
Medya

Yıllar sonra ilk kez konuştu! Muhteşem Yüzyıl rezaletinde Meryem Uzerli itirafı

700 yıl cihana hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nu basit bir çadır devletiymiş gibi gösteren rezil dizi Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Timur Sav..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay