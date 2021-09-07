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Gündem 2 kardeş feci şekilde can verdi! Kaçan sürücü yakalandı
Gündem

2 kardeş feci şekilde can verdi! Kaçan sürücü yakalandı

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan kız kardeşlere hafif ticari araç çarptı. 2 Kardeş kaza esnasında can verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 02:11:00 -
2 kardeş feci şekilde can verdi! Kaçan sürücü yakalandı

Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarında meydana geldi. Batuhan S. yönetimindeki 01 NT 500 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mona Allaf (22) ve kardeşi Sidra Allafa (19) çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre uzaklıkta durabildi. Batuhan S. kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mona ve Sidra Allaf kardeşlerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan sürücü yakalandı

Kazada hafif ticari aracın kullanılamaz hale geldiği gözlenirken, 2 kız kardeşin ise çarpışma sonrası yaklaşık 150 metre sürüklendiği tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu sürücü Batuhan S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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